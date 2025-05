Ancora traffici di cocaina nel Brindisino | sconto di 20 anni per otto imputati

Ancora traffici di cocaina nel brindisino, con otto imputati condannati a circa 20 anni di pena. L'indagine ha ricostruito un fiorente traffico di stupefacenti provenienti dall'Albania, con parte dei profitti finiti nelle mani della Sacra Corona Unita. Un'operazione che conferma la presenza e l'influenza di organizzazioni criminali nella zona, nonostante le recenti misure giudiziarie.

LECCE - Uno "sconto" di pena, pari a poco più di 20 anni, per otto imputati che avrebbero messo in piedi, a vario titolo, un fiorente traffico di cocaina nel Brindisino. Lo stupefacente proveniva da canali albanesi, mentre parte dei proventi sarebbe finito nei "forzieri" della Sacra Corona Unita.

