Anche quest’anno, Lirio Abbate sconvolge i lettori con un potente tributo su Repubblica, commemorando i 31 anni dalla strage di Capaci. Con il suo stile incisivo, l’autore svela aspetti nascosti e riflette sui retroscena di quella tragedia, risvegliando la memoria e le emozioni di un episodio che ha segnato la storia italiana e la lotta contro la mafia.

Un formidabile articolo di Lirio Abbate celebra su Repubblica l’anniversario della strage di Capaci, 23 maggio 1992, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini della scorta: “Dietro Capaci c’è molto altro”. Gran titolo. Appetitoso. Minchia però! Anche quest’anno? Anche. Cioè. Riina avrebbe saputo roba, non la disse, ma avrebbe potuto dirla. Forse. Messina Denaro avrebbe saputo cose, non le disse, ma se le avesse dette, sai che botto. Forse. I magistrati ne dissero, di cose, ma se le avessero provate, sai che gioia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it