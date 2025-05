Anche l’Udinese made in USA? Pozzo lascia dopo 39 anni | le cifre

Dopo 39 anni di gestione, la famiglia Pozzo lascia l'Udinese, aprendo la strada a un nuovo proprietario statunitense. La cessione del club friulano segna un capitolo importante nella sua storia, con cifre di vendita svelate e una nuova era all'orizzonte. L'Udinese si appresta a diventare un club “Made in USA”, pronto a scrivere un nuovo capitolo internazionale.

L’Udinese è pronta a diventare americana. La famiglia Pozzo, proprietaria del club da 39 anni, si prepara all’addio. Il nuovo proprietario ha sede negli Stati Uniti. Svelata anche la cifra di vendita del club friulano. MADE IN USA – L’Udinese si prepara a diventare americana. Come riferisce TGR Friuli Venezia Giulia e i colleghi di Rai News, la società friulana sarebbe stata comprata da un fondo americano con sede appunto negli Stati Uniti. La famiglia Pozzo, dopo ben 39 anni, si prepara a vendere e a dire addio alla sua creatura. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Anche l’Udinese made in USA? Pozzo lascia dopo 39 anni: le cifre

