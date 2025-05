Anche il New York Times adesso lo ammette | la causa della guerra in Ucraina è anche l' espansionismo occidentale verso Oriente

Anche il New York Times riconosce ora che l'espansionismo occidentale verso Oriente ha contribuito alla guerra in Ucraina. Un articolo sorprendente che mette in discussione la narrazione dominante, ammettendo apertamente che le mire della NATO e dell'Occidente hanno avuto un ruolo nel conflitto. Una svolta significativa nel dibattito internazionale, che richiede una riflessione approfondita sulle cause profonde del conflitto.

Un articolo sorprendente, che rovescia la narrazione dominante E adesso anche il "New York Times" giunge ad ammettere apertamente e senza perifrasi edulcoranti che tra le cause del conflitto ucraino occorre riconoscere anche l'espansione della NATO e dell'Occidente, rectius dell'uccidente lib 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anche il New York Times adesso lo ammette: la causa della guerra in Ucraina è anche l'espansionismo occidentale verso Oriente

Anche il New York Times ora ammette: l’espansione Nato tra le cause della guerra in Ucraina; Accesso ai documenti, il Tribunale Ue dà ragione al New York Times sul Pfizergate; Il New York Times alla conferenza JPMorgan: crescita strategica e coinvolgimento; Pfizergate, tribunale Ue boccia von der Leyen: Nyt potrà chiedere di nuovo accesso ad sms del Covid. 🔗Ne parlano su altre fonti

