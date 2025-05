Ancelotti in lacrime fa un discorso d’addio al Real Madrid | piange anche Florentino Perez

In un'emozionante cerimonia al Bernabéu, Ancelotti e Modric ricevono l'ultimo saluto dai tifosi del Real Madrid. L'allenatore, visibilmente commosso, si congeda con un discorso pieno di emozione, mentre anche Florentino Pérez si lascia andare alle lacrime. Un addio toccante che segna la fine di un'epoca indimenticabile per il club blanco.

Tutto il Bernabeu saluta Ancelotti e Modric, l'allenatore fa un discorso d'addio con le lacrime agli occhi: "È stato un onore e un piacere allenare questo club" 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ancelotti in lacrime, fa un discorso d’addio al Real Madrid: piange anche Florentino Perez

Altre letture consigliate

Roma, Sinner batte de Jong e vola agli ottavi. L'olandese si fa male e Jannik lo soccorre | Berrettini si ritira in lacrime: "Non lo merito"

Roma Sinner trionfa contro De Jong e si qualifica per gli ottavi di finale, mentre l’olandese si infortuna al polso.

Roma, Sinner batte de Jong e vola agli ottavi L'olandese si fa male e Jannik lo soccorre | Berrettini si ritira in lacrime: Non lo merito

Roma Sinner trionfa contro De Jong e avanza agli ottavi, ma la sfida si tinge di emozione quando l'olandese si infortuna al polso e Jannik si affretta a soccorrerlo, suscitando applausi.

Roma, Sinner batte de Jong e vola agli ottavi L'olandese si fa male e Jannik lo soccorre | Berrettini infortunato si ritira in lacrime

Roma Sinner trionfa su De Jong e avanza agli ottavi, ma l'incontro si tinge di emozione quando l'olandese si infortuna al polso e riceve assistenza da Jannik, accolto da calorosi applausi.

Real Madrid in finale della Coppa del Re, il discorso di Ancelotti fa impazzire lo spogliatoio

Video Real Madrid in finale della Coppa del Re, il discorso di Ancelotti fa impazzire lo spogliatoio Video Real Madrid in finale della Coppa del Re, il discorso di Ancelotti fa impazzire lo spogliatoio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ancelotti in lacrime, fa un discorso d’addio al Real Madrid: piange anche Florentino Perez

Riporta fanpage.it: Tutto il Bernabeu saluta Ancelotti e Modric, l'allenatore fa un discorso d'addio con le lacrime agli occhi: "È stato un onore e un piacere allenare ...

Ancelotti in lacrime dopo l'ultima col Real: «Un onore e un piacere allenare questa squadra»

Scrive corriere.it: Grande emozioni al Bernabeu per l'addio del tecnico italiano, il più vincente nella storia del club blanco e che adesso allenerà il Brasile, e di Modric, che però giocherà ancora il Mondiale per club ...

Real Madrid, Ancelotti: “È stato un onore, grazie per tutti i momenti passati insieme”

gianlucadimarzio.com scrive: Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti emozionato dopo l'ultima partita sulla panchina del Real Madrid: le sue parole ...