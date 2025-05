Anas e Variante Aurelia | nel mirino 90 espropri partito il ricorso al Tar

Il comitato ’No variante Aurelia’ ha presentato un ricorso al TAR di Massa contro il maxi progetto di 40 milioni di euro che rivoluzionerà la viabilità al confine con Montignoso. Un comunicato shock, lanciato il 24 maggio 2025, segnala l’opposizione locale dopo l’esproprio di 90 terreni. Una battaglia che potrebbe cambiare il volto della zona.

Massa, 24 maggio 2025 – Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nel giorno in cui il comitato 'No variante Aurelia' deposita il ricorso al tribunale amministrativo regionale per fermare il maxi progetto che di fatto rivoluzionerà la viabilità cittadina al confine con Montignoso. Il progetto di 40 milioni di euro punta ad aggirare Turano "evitando – aveva detto il sindaco Francesco Persiani nei giorni scorsi – quindi tutto il passaggio di camion e di mezzi pesanti dal centro. E soprattutto costeggerà la ferrovia all'interno e si ricongiungerà a via Carducci".

