Ambra Angiolini mi aveva devastato | la rivelazione

Ambra Angiolini ha aperto il suo cuore a Stasera C'è Cattelan, confessando come una notizia dolorosa abbia scioccato la sua famiglia. Ha raccontato di aver festeggiato falsamente per il brutto voto di sua figlia Jolanda, e di come questa esperienza le abbia insegnato il valore della verità e dell’amore incondizionato.

"Faccio feste solo per cose sbagliate. Tipo l'unico 4 di mia figlia Jolanda a scuola, tra l'altro non per colpa sua ma di tutta la classe": Ambra Angiolini lo ha rivelato a Stasera C'è Cattelan su Rai 2. Poi ha proseguito: "Lei mi chiamò al telefono disperata, così io a casa preparai una torta con sopra il numero 4. 'Festeggiamo il fatto che anche tu sei umana', le dissi. Io ero molto sollevata: lei vive in quell'orrore di dover essere sempre perfetta, una cosa che a me aveva devastato. Per non devastare mia figlia, ho festeggiato così la sua imperfezione". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ambra Angiolini, "mi aveva devastato": la rivelazione

