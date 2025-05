Allenatrice sospesa | Metodi non adatti a ginnaste minorenni

Il tribunale federale della Federazione Ginnastica d’Italia ha sospeso per 45 giorni l’allenatrice Maria Marchukova, accusata di aver adottato metodi di allenamento non appropriati per ginnaste minorenni. La sanzione sottolinea l’importanza di garantire un ambiente sicuro e rispettoso per le giovani atlete, condannando comportamenti che possono compromettere il loro benessere e la correttezza delle pratiche sportive.

"Quarantacinque giorni di sospensione per aver "adoperato metodi di allenamento e comportamenti non consentiti nei confronti delle ginnaste minorenni a lei affidate". E’ la sanzione inflitta dal tribunale federale della Federazione Ginnastica d’Italia a Maria Marchukova, allenatrice dell’Arcobaleno finita nell’occhio del ciclone qualche mese fa sia per i metodi d’allenamento che per l’accusa di aver causato un infortunio ad un’ex-atleta. Il tribunale federale l’ha sanzionata per la prima delle due accuse, assolvendola invece nel secondo caso per mancanza di prove certe. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allenatrice sospesa: "Metodi non adatti a ginnaste minorenni"

