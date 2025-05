Allegri al posto di Conte c’è la conferma | Milan spiazzato

Dopo lo scudetto, il Napoli si prepara ad affrontare importanti aggiornamenti sul futuro di Conte e Allegri. Mentre Allegri si conferma al suo posto al Psg, il Milan si mostra sorpreso dalla possibile conferma di Allegri al suo posto, lasciando presagire cambiamenti e incertezze nelle strategie delle big italiane.

In casa Napoli, dopo lo scudetto vinto ieri sera, bisogna registrare un importante aggiornamento sul futuro sia di Conte che di Allegri. Dopo il pareggio ottenuto domenica scorsa il pareggio in trasferta contro il Parma, di fatto, il Napoli ha battuto ieri sera 2-0 il Cagliari di Davide Nicola con i gol realizzati da Scott McTominay e Romelu Lukaku. Con questa vittoria contro i sardi, dunque, il Napoli si è laureato campione d’Italia per la quarta volta della sua storia. Tuttavia, all’immensa gioia per il campionato, in casa del team partenopeo bisogna registrare un importante aggiornamento sul futuro dello stesso Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Allegri al posto di Conte, c’è la conferma: Milan spiazzato

