Allarme-truffe agli anziani Polizia nei centri sociali di Paciano Magione e Tavernelle

Negli incontri organizzati dall'Usl Umbria 1 ed Usl 2 del progetto Sinapsi "Pillole di lunga vita", e nell'ambito della campagna informativa della Polizia di Stato di Perugia contro le truffe agli anziani, il personale della Questura di Perugia ha incontrato i cittadini nei centri sociali di Paciano, Magione e Tavernelle per sensibilizzarli in merito ai modi per riconoscere le truffe e fornire loro dei consigli utili per prevenirle. Gli incontri hanno avuto come relatori i funzionari della Questura di Perugia, i quali, dopo aver fatto alcuni esempi circa le modalitĂ di raggiro piĂą comuni, hanno fornito indicazioni utili sull'uso degli smartphone e come effettuare acquisti sicuri in Rete.