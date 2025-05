Allarme sicurezza a Pontedera il piano | nuove telecamere in città e assunzione di vigili

Pontedera, 24 maggio 2025 – A seguito di recenti episodi di violenza, l’amministrazione comunale mette in campo un nuovo piano di sicurezza. Il progetto, ancora in fase di definizione, prevede l’installazione di nuove telecamere e l’assunzione di vigili, per garantire maggior tutela e tranquillità ai cittadini. Il sindaco Matteo Franconi garantisce il massimo impegno per la sicurezza della città.

Pontedera, 24 maggio 2025 – Furti, rapine, aggressioni. Ai recenti fatti di violenza accaduti in città, l’amministrazione comunale prova a porre un argine. “Come annunciato – dice il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi – abbiamo praticamente definito il progetto tecnico per un piano triennale di sviluppo del sistema pubblico di video-sorveglianza con l’aumento del 30% delle apparecchiature, che passano dalle attuali 125 a circa 170, per un investimento complessivo di oltre 300.000 euro. Saranno coperte tutte le frazioni e quelle zone del capoluogo ancora non fornite e segnalate come prioritarie”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme sicurezza a Pontedera, il piano: nuove telecamere in città e assunzione di vigili

