Alla scoperta dei tesori di Messina, presentata "Lettera in bicicletta"

La Lettera in Bicicletta 2025, in programma il 3 giugno, è una manifestazione organizzata da Fiab Messina Ciclabile e patrocinata dal Comune. Consiste in una pedalata dedicata alla scoperta dei tesori di Messina, in occasione delle celebrazioni della santa patrona. L’evento promuove il turismo sostenibile e la cultura locale attraverso un itinerario ciclistico che valorizza le meraviglie della città.

La "Lettera in bicicletta 2025": il 3 giugno una pedalata alla scoperta di Messina

Segnala msn.com: Un momento «di partecipazione, di comunità e convivialità», pensato pure per le famiglie, che culminerà in un piccolo parco gimkane per i bambini, animato da Fci, in piazza Duomo, punto di partenza e ...

