Alla scoperta dei sette lidi Aria dei Caraibi tra le palme | Qui l’estate è già arrivata

Al Lido di Pomposa, l’estate è già arrivata con le sue atmosfere caraibiche tra palme e relax. Ogni domenica alle 17, musica e DJ in riva al mare accompagnano l’aperitivo, creando un’ambientazione esotica che trasporta i clienti tra i sette lidi dei Caraibi. Un’esperienza unica per vivere il mare in modo speciale e spensierato.

E’ iniziata in anticipo l’estate al Lido di Pomposa, al bagno ’ La Plaia del Medio ’. Tutte le domeniche musica nell’ora dell’ aperitivo, che inizia alle 17 con dj in riva al mare. Una location che rievoca un ambiente caraibico con palme e gazebo in stile. Ambientazione fa rivivere ai clienti una vacanza in luoghi incontaminati. Non manca il ristorante con la terrazza dei divertimenti. Roberto, il proprietario, è molto accogliente. "Quando ho iniziato – racconta – nel 2006 con l’apertura del ristorante, volevo dare un tocco diverso nella gestione e nel trattamento che riservo ai clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta dei sette lidi. Aria dei Caraibi tra le palme: "Qui l’estate è già arrivata"

