Alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio oltre 200 studenti e cittadini

Oggi, oltre 200 studenti e cittadini hanno partecipato alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio, un momento di unità e impegno per la promozione della pace e della solidarietà. L'evento, svoltosi sabato 24 maggio 2025 ad Arezzo, ha visto una partecipazione entusiasta, sottolineando l'importanza di camminare insieme verso un futuro di serenità e cooperazione.

Arezzo, 24 maggio 2025 – Alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio oltre 200 studenti e cittadini “In cammino per la pace”. Oltre 200 studenti insieme a tanti cittadini hanno preso parte questa mattina, sabato 24 maggio, alla Marcia per la Pace da Civitella a San Pancrazio. L’evento ha infatti visto la partecipazione dei due Istituti comprensivi del territorio e ha coinvolto i Comuni teatro di stragi della Toscana con i propri rappresentanti. La manifestazione, in ricordo delle 244 vittime civili dell’Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944, che si svolge ogni anno lungo la strada che collega i luoghi della strage dei due territori comunali - in un percorso di circa 9 chilometri che quest’anno da Civitella ha condotto fino a San Pancrazio, quello stesso tracciato in cui le truppe della divisione Hermann Göring sparsero sangue di uomini, donne e bambini innocenti - è stata organizzata dai Comuni di Bucine e Civitella in Val di Chiana, Coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace, con l’adesione di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Anci Nazionale e Anci Toscana, nell’ambito delle celebrazioni per l’81esimo anniversario dell’Eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio e nell’80esimo anniversario della Liberazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio oltre 200 studenti e cittadini

