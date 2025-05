Alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio oltre 200 studenti e cittadini

Oltre 200 studenti e cittadini hanno partecipato alla Marcia per la Pace da Civitella a San Pancrazio, sabato 24 maggio. L’evento, intitolato "In cammino per la pace", ha coinvolto i due Istituti comprensivi locali e i Comuni del territorio, promuovendo valori di pace e collaborazione. La marcia ha rappresentato un momento di sensibilizzazione e unità , con cittadini e studenti che si sono ritrovati per testimoniare l’importanza della pace attraverso un cammino condiviso.

“In cammino per la pace”. Oltre 200 studenti insieme a tanti cittadini hanno preso parte questa mattina, sabato 24 maggio, alla Marcia per la Pace da Civitella a San Pancrazio. L’evento ha infatti visto la partecipazione dei due Istituti comprensivi del territorio e ha coinvolto i Comuni teatro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio oltre 200 studenti e cittadini

Altre letture consigliate

Alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio oltre 200 studenti e cittadini

Oggi, oltre 200 studenti e cittadini hanno partecipato alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio, un momento di unitĂ e impegno per la promozione della pace e della solidarietĂ .

Alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio oltre 200 studenti e cittadini

Oltre 200 studenti e cittadini hanno partecipato ieri alla Marcia per la Pace da Civitella a San Pancrazio, intitolata “In cammino per la pace”.

San Valentino Torio: tutto pronto per la marcia della pace

Domani, San Valentino Torio si prepara a ospitare la Marcia della Pace, un'iniziativa significativa per promuovere l'unitĂ e la solidarietĂ .

Su questo argomento da altre fonti

Marcia per la pace a San Pancrazio: oltre 200 studenti

Lo riporta lanazione.it: "In cammino per la pace". Oltre 200 studenti insieme a tanti cittadini hanno preso parte ieri, alla Marcia per la Pace da Civitella a San Pancrazio. L’evento ha infatti visto la partecipazione dei due ...

Alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio oltre 200 studenti e cittadini

arezzonotizie.it scrive: La manifestazione, in ricordo delle 244 vittime civili dell’Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944, che si svolge ogni anno lungo la strada che collega i luoghi della strage dei due territori comunal ...

Da Civitella a San Pancrazio “in cammino per la pace”

Riporta arezzonotizie.it: La marcia è una camminata, non una prova agonistica; chi desidera fermarsi può farlo tranquillamente. In caso di necessità saranno presenti mezzi che effettueranno sevizio navetta lungo il percorso ...

In marcia per la Pace da Civitella a San Pancrazio. "Facciamo un passo tutti insieme"