Alla chiesa di San Lazzaro e a quella di Sant’Agostino Una giornata ’corale’ in città

Sabato in città sarà all'insegna della musica corale con due appuntamenti di spicco, entrambi a ingresso libero. Si inizia alle 16 presso la chiesa di San Lazzaro con la 21ª edizione del concerto ‘Rosa Mistica’. Successivamente, l'arte corale risplenderà anche alla chiesa di Sant'Agostino, regalando un pomeriggio di emozioni e tradizione.

Sarà un sabato 'corale' in città. Due gli appuntamenti di spicco (entrambi con ingresso libero) a cui ci invitano alcune tra le formazioni più conosciute e amate in città. Partiamo dalla chiesa di San Lazzaro, dove oggi alle 16 si rinnoverà il tradizionale concerto 'Rosa Mistica' (21ª edizione): protagonista sarà appunto il Coro San Lazzaro, diretto da Veronica Zampieri, che eseguirà brani dal repertorio sacro e mariano, accompagnato da Simone Guaitoli al pianoforte, Giorgio Avanzi alla fisarmonica e Maurizio Maffoni alla chitarra.

