Alcol ai minorenni e bevute vietate in zona stazione raffica di multe e Daspo dopo i controlli a Varese

A Varese, intensificati i controlli della Polizia per contrastare l'uso di alcol tra i minorenni e garantire la sicurezza in zona stazione. Dopo una serie di verifiche, sono state elevate multe e applicato il Daspo Urbano. Azioni mirate per tutelare i giovani e mantenere un ambiente sicuro negli spazi pubblici e di aggregazione.

Controlli della Polizia a Varese: sanzioni per alcol a minorenni e Daspo Urbano per garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Alcol ai minorenni e bevute vietate in zona stazione, raffica di multe e Daspo dopo i controlli a Varese

