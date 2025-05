Alberi abbattuti per la tramvia le lacrime dei residenti | Fa male al cuore

Firenze, 24 maggio 2025 – Sul lungarno Colombo, il desiderio di modernità si scontra con il dolore dei residenti: gli alberi abbattuti per la realizzazione della tramvia portano via simboli di vita e memoria, lasciando lacrime e un vuoto nel cuore della città. Un sacrificio difficile da accettare, che segna un passo doloroso nel progresso.

Firenze, 24 maggio 2025 – Da giorni, sul lungarno Colombo nella zona di Bellariva, il rumore che accompagna le giornate non è più quello lieve del vento tra le foglie. È quello secco, doloroso, degli alberi che cadono uno dopo l’altro. Ogni schianto spezza un tronco e il cuore di chi, su quel viale, ha vissuto, camminato, respirato. Quelle chiome verdi e maestose, quell’ombra fitta che d’estate diventava rifugio, stanno scomparendo. “ Questo viale era bello, verde. Era una meraviglia ”, raccontano i residenti, mentre si fermano in silenzio, scattano foto, parlano a bassa voce, come in una veglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alberi abbattuti per la tramvia, le lacrime dei residenti: “Fa male al cuore”

