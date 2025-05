Alan Friedman | Boom di anti-ebraismo Ma è solo un pretesto

Alan Friedman analizza il nuovo boom di antiebraismo come un pretesto, evidenziando come un presidente utilizzi l’antisemitismo per attaccare le università e minare i valori americani. Autore de "La fine dell’Impero americano", Friedman critica le politiche migratorie di Trump, ritenute dannose per gli Stati Uniti e un segnale di declino sociale e politico.

Un presidente che utilizza l’antisemitismo per attaccare le università e che sta distruggendo i valori americani. Alan Friedman (foto), giornalista e saggista autore del libro La fine dell’Impero americano, pensa che le politiche migratorie di Trump saranno deleterie per gli Usa. Alan Friedman, i fatti di Washington lasciano senza parole. Quando è iniziato a crescere il sentimento antisemita in America? "Già durante il primo mandato di Trump. Negli ultimi 12 mesi ancora di più. Trump stesso, prima di diventare presidente, ha invitato alcuni noti neonazisti a Mar-a-Lago, per poi dire che non ne sapeva nulla". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alan Friedman: "Boom di anti-ebraismo. Ma è solo un pretesto"

