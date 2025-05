Al termine di Atalanta-Parma il saluto alla squadra e a Rafael Toloi

CALCIO. Il club nerazzurro invita i tifosi a non lasciare lo stadio dopo il fischio finale dell'ultima partita stagionale.

Al termine di Atalanta-Parma il saluto alla squadra e a Rafael Toloi

Scrive ecodibergamo.it: Domenica 25 maggio alle 20.45 si conclude la stagione dell’Atalanta, con la sfida contro il Parma al Gewiss Stadium. L’occasione giusta per festeggiare con i tifosi la quinta qualificazione alla ...

