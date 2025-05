Al gran circo trumpiano Meloni può fare solo la claque

Nel contesto politico attuale, Meloni si limita ad applaudire il "gran circo" trumpiano, mentre Scott Bessent rivela la frustrazione di Trump per il rallentamento nei negoziati con l’Europa. La tensione tra le potenze si intensifica, con minacce di dazi fino al cinquanta per cento a partire dal primo giugno, segnando un’ulteriore escalation nelle relazioni commerciali internazionali.

Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ieri ha dichiarato che il suo presidente, Donald Trump, è «frustrato» dal rallentamento dei negoziati commerciali con l’Unione europea, e spera che la minaccia lanciata su Truth dal presidente, di imporre, dal primo giugno, dazi fino al cinquanta per cento, «accenda un fuoco sotto l’Ue» – Bessent ha alluso, forse senza capirlo, a ciò che deve preoccupare il mondo intero, e cioè che il presidente degli Stati Uniti è un «frustrato», dunque uno che si scoccia, debole di nervi, impulsivo, un personaggio che, in qualunque altra parte del mondo, sarebbe considerato unfit, inadatto a ricoprire un ruolo di quella importanza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Al gran circo trumpiano, Meloni può fare solo la claque

