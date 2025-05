Al Giro d' Italia vince la prevenzione con Non girarci intorno

Al Giro d’Italia, prevale la prevenzione con “Non girarci intorno”. Un’indagine Merck del 24 maggio 2025 tra 500 persone in Toscana rivela che oltre l’80% conosce il tumore della vescica, associandolo al fumo, ma il 53,4% non ha mai effettuato controlli specifici. Un passo importante verso una sensibilizzazione diffusa sui rischi e la prevenzione.

Pisa, 24 maggio 2025 - Secondo una instant survey condotta da Merck in occasione della tappa di Siena e Pisa del Giro d’Italia, su circa 500 persone intervistate oltre l’80% conosce il tumore della vescica e sa che il fumo è uno dei principali fattori di rischio, ma più della metà (53,4%) non ha mai parlato di prevenzione oncologica con il proprio medico. Quindi occorre insistere sull’informazione per aumentare la consapevolezza delle persone. Ma ci sono anche buone notizie: più della metà degli intervistati (53,8%) conosce il ruolo delle associazioni di pazienti per l’informazione e la prevenzione oncologica mentre oltre il 73% del campione saprebbe a chi rivolgersi in caso si dubbi o timori legati a questa patologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Giro d'Italia vince la prevenzione con "Non girarci intorno"

