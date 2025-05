Aggressione a Corato 30enne accoltellato in strada

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato ieri sera a Corato, nei pressi del teatro comunale. L'aggressione, avvenuta intorno alle 22, avrebbe coinvolto alcuni fendenti. Trasportato al Policlinico di Bari, il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'episodio.

