Aggredisce violentemente l' ex a Prato tre stranieri intervengono e scoppia una rissa | 35enne arrestato

A Prato, un 35enne è stato arrestato per atti persecutori e lesioni dopo aver aggredito violentemente la sua ex compagna in un parcheggio. L'aggressione ha scatenato l'intervento di tre stranieri, che sono entrati in una violenta rissa. L'episodio evidenzia i gravi problemi di sicurezza e di violenza nelle aree urbane della città.

A Prato, un uomo è stato arrestato per atti persecutori e lesioni personali dopo aver aggredito la sua ex compagna in un parcheggio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Aggredisce violentemente l'ex a Prato, tre stranieri intervengono e scoppia una rissa: 35enne arrestato

Altri articoli sullo stesso argomento

Csi Prato brilla al Trofeo Master San Marino con nove medaglie

Il CSI Prato ha splendido al Trofeo Master di San Marino, portando a casa nove medaglie. Questa straordinaria performance arriva dopo il successo al "Memorial Alessandro Natali" a Lucca, dove il sodalizio pratese ha ottenuto trentasei medaglie e un prestigioso quarto posto nella classifica generale delle società.

San Marco, lancia pietre contro le auto parcheggiate e aggredisce i poliziotti: arrestato

Un 36enne di origine gambiana è stato arrestato l'11 maggio dopo aver lanciato pietre contro auto parcheggiate e aggredito poliziotti.

Ruba e poi aggredisce i vigilanti: arrestato

Un uomo di 34 anni, di origine georgiana e senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina impropria dopo aver aggredito i vigilanti di un negozio Esselunga in viale Timavo.

Rissa a Venezia. I turisti vogliono usare il bagno del bar senza consumare: botte con i camerieri

Video Rissa a Venezia. I turisti vogliono usare il bagno del bar senza consumare: botte con i camerieri Video Rissa a Venezia. I turisti vogliono usare il bagno del bar senza consumare: botte con i camerieri

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aggredisce violentemente l'ex a Prato, tre stranieri intervengono e scoppia una rissa: 35enne arrestato

Scrive virgilio.it: A Prato, un uomo è stato arrestato per atti persecutori e lesioni personali dopo aver aggredito la sua ex compagna in un parcheggio.

Parco Prato, aggredisce a bastonate l'ex compagna e cerca di soffocarla con un sacchetto: salvata da tre passanti

Segnala informazione.it: Prato – Perseguita la ex compagna aggredendola in strada. Arrestato in flagranza differita dalla Polizia di Stato per il reato di atti persecutori. Provvidenziale l’aiuto di tre cittadini stranieri ...

Prato, aggredita in un parcheggio dal suo ex: salvata da tre persone. Arrestato un 35enne

Lo riporta 055firenze.it: Il fatto risale alla mattina del 20 maggio quando, alle 9 circa, presso il parcheggio di un centro commerciale a Prato, dove in quel momento si trovavano numerosi cittadini, una donna, professoressa ...