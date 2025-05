Agenti soccorrono bimbo di un anno durante incendio la famiglia | “Avete salvato lui e la nostra vita”

Gli agenti hanno salvato Tommaso, un bambino di 18 mesi, dall’incendio che aveva minacciato la sua vita e quella della famiglia. La famiglia, grata per il coraggioso intervento, ha voluto incontrare i poliziotti per esprimere il proprio ringraziamento. Un gesto di riconoscenza che testimonia il valore della solidarietà e dell’umanità in momenti di emergenza.

La famiglia di Tommaso, il bambino di 18 mesi che lo scorso mese era rimasto intrappolato in un appartamento durante un incendio, ha voluto incontrare i poliziotti che lo hanno salvato per ringraziarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Agenti soccorrono bimbo di un anno durante incendio, la famiglia: “Avete salvato lui e la nostra vita”

