Affari Tuoi le viene da piangere | beffa per Valeria

Valeria, dalla Puglia, protagonista di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, ha suscitato emozioni intense durante la puntata del 24 maggio. Professione social media manager e istruttrice di ginnastica ritmica, ha affrontato la sfida con determinazione. La sua storia e il suo comportamento hanno commosso il pubblico, creando tensione e sorpresa. La sua presenza ha portato un tocco di genuinitĂ e emozione nel programma, diventando un momento memorabile della serata.

Valeria dall'Abruzzo è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 24 maggio. La pacchista ha detto che di professione fa la social media manager e l'istruttrice di ginnastica ritmica. Ha giocato col pacco numero 10 insieme alla sorella Alice, anche lei istruttrice. I primi pacchi fatti fuori sono stati quelli con 15mila e 100mila euro, poi è stato trovato Gennarino, il cane mascotte della trasmissione. Via anche 100, 1 e 50 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "le viene da piangere": beffa per Valeria

