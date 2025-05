aeroporto di salerno – costa d amalfi – cilento ieri la prima volta di british airways

L’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi – Cilento ha inaugurato ieri la prima rotta diretta verso Londra Gatwick con British Airways. Un evento storico che apre nuove opportunità di crescita turistica ed economica per la regione, rafforzando i legami con il Regno Unito e valorizzando le meraviglie della Costiera Amalfitana e del Cilento.

