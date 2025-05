Aeroporto di Orio al Serio | testate le procedure in caso di incidente aereo

Tra il 23 e il 24 maggio, l'aeroporto di Orio al Serio ha condotto l'esercitazione OROBICA 2025, testando le procedure di emergenza in caso di incidente. Coinvolti 112 passeggeri fittizi, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e personale sanitario, in uno scenario complesso e ad alta criticità , per verificare l’efficacia delle risposte coordinate e migliorare la sicurezza aeroportuale.

OROBICA 2025. Durante la notte tra il 23 e il 24 maggio, una maxi esercitazione ha messo alla prova l'intero sistema di emergenza aeroportuale. Coinvolti 112 passeggeri «fittizi», forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e personale sanitario in uno scenario ad alta criticità .

