Aeronautica Svizzera e 51esimo Stormo esercitazione congiunta all' aeroporto di Istrana

Dal 26 maggio al 13 giugno, l’Aeronautica Svizzera schiererà i suoi F18 all’aeroporto di Istrana, sede del 51esimo Stormo, per un’eccezionale esercitazione congiunta con i velivoli EF2000 e F35 dell’Aeronautica Militare italiana, rafforzando la collaborazione e la preparazione congiunta tra i due paesi nell’ambito dell’Swiss-Italy Flight.

Dal 26 maggio al 13 giugno gli aerei F18 dell’Aeronautica Svizzera saranno ospiti dell’aeroporto militare di Istrana, sede del 51esimo Stormo, per svolgere attività di addestramento congiunto con i velivoli EF2000 e F35 dell’Aeronautica Militare nell’ambito dell’Esercitazione Swiss-Italy Flight. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Aeronautica Svizzera e 51esimo Stormo, esercitazione congiunta all'aeroporto di Istrana

Scopri altri approfondimenti

La nuova rotatoria sulla Ss16 operativa e intitolata ai caduti del 5° Stormo e di tutta l’Aeronautica Militare

La nuova rotatoria sulla SS16 è da oggi operativa e dedicata ai caduti del 5° Stormo e dell'Aeronautica Militare.

Due valanghe in Svizzera, due vittime

Due valanghe hanno causato due vittime in Svizzera, ieri, nel Vallese e sull’Eiger. La polizia indaga sulle identità delle vittime, sospettando possano essere italiane, secondo fonti della Farnesina.

Hockey ghiaccio, Svizzera e Svezia si prendono due vittorie pesanti ai Mondiali 2025. Cechia a valanga

Nella giornata di oggi ai Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio, Svizzera e Svezia si sono distinte con due vittorie decisive, dimostrando un gioco di alta qualità.

AMX ed Eurofighter del 51° Stormo

Video AMX ed Eurofighter del 51° Stormo Video AMX ed Eurofighter del 51° Stormo

Su questo argomento da altre fonti

Aeronautica Svizzera e 51esimo Stormo, esercitazione congiunta all'aeroporto di Istrana. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fabio De Luca è il nuovo comandante del 51° Stormo: prenderà il posto di Chiaroni

Da msn.com: ISTRANA (TREVISO) - Cambio della guardia al 51° Stormo: Fabio De Luca è il nuovo comandante. In vista della cerimonia ufficiale di avvicendamento al comando, in programma il 27 giugno all ...