Adrano troppi pregiudicati frequentano quel bar | il Questore sospende l’attività

A Adrano, la Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente un bar, considerato un frequentato punto di ritrovo per soggetti pregiudicati, per garantire la sicurezza pubblica. La misura, di durata sette giorni, è stata adottata dal questore dopo verifiche sul territorio, segnalando l'importanza di tutelare la tranquillità dei cittadini e prevenire eventuali fenomeni di criminalità.

Provvedimento di sospensione per tutela della sicurezza pubblica. La Polizia di Stato ha ordinato la sospensione temporanea dell'attività di un bar ad Adrano, ritenuto un abituale punto di ritrovo per soggetti pregiudicati. La misura ha una durata di 7 giorni ed è stata disposta dal Questore di Catania, in base a quanto stabilito dall' art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Controlli e accertamenti della Polizia. L'esecuzione del provvedimento è stata affidata agli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, impegnati in regolari attività di monitoraggio di bar, pub ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

