Addio Salgado | la foto come utopia Gli occhi della Terra e dell’umanità

Addio a Sebastião Salgado, l'eccezionale fotografo che ha trasformato l'obiettivo in una finestra sull'umanità e la terra. La sua convinzione che "il fotografo non va in pensione" rifletteva il suo impegno eterno nel documentare le sfide globali, mantenendo viva un’utopia visiva di speranza e consapevolezza.

"Il fotografo non va in pensione". Sebastião Salgado – che è morto ieri a Parigi a 81 anni – lo ripeteva spesso aggiungendo che non si poteva permettere quel lusso "fino a quando il potere non darà una risposta definitiva e positiva alle guerre, alle carestie, agli esodi, alle deforestazioni, alle crisi climatiche". Profondamente immerso nella natura, proprio sul concetto di Terra come fonte primaria di vita l'artista brasiliano aveva poggiato tutto il suo lavoro che fondeva arte e denuncia sociale sia con la fotografia – con le sue molteplici mostre in giro per il mondo – sia con il cinema: il documentario sulla sua opera e sulla sua coscienza etica, girato dal figlio Julian con Wim Wenders, rappresenta un capolavoro che dovrebbe essere visto nelle scuole.

Sebastião Salgado, addio al fotografo "testimone della condizione umana"

È scomparso a 81 anni Sebastião Salgado, il celebre fotografo franco-brasiliano icona della condizione umana.

