Addio Berco il mio futuro è nelle biciclette

Addio Berco, il mio futuro ora pulsa tra le biciclette. Forse l’ha fatto per Vittoria, la sua bambina di due anni, o forse per sfuggire all’incertezza di un’azienda in crisi costante. In un mondo di nuvole sempre più dense, ha scelto un nuovo cammino, sperando in un domani più stabile e sereno.

L'ha fatto forse per la sua bambina, si chiama Vittoria, ha due anni. O forse perché era stanco di quell'incertezza che era diventata pane quotidiano, le crisi dell'azienda Berco ormai a ciclo continuo. Appena un po' di pace, di nuovo nuvole scure all'orizzonte. O forse, c'è anche questo, ha fatto questa scelta spinto dalla grande passione per la bicicletta, che nella pianura padana è impressa nella carta d'identità, ragazze in sella, il vento dispettoso. Comunque, Marcello Boscolo, 48 anni, 28 di lavoro alla Berco alle spalle ha detto basta.

