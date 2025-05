Addio a Orlando Salomoni inventore del tennis in valle

Addio a Orlando Salomoni, 85 anni, figura fondamentale nel mondo del tennis valtellinese. Storico maestro e presidente del Tennisporting Club Sondrio, ha dedicato la vita a coltivare il talento e la passione per il tennis, lasciando un’impronta indelebile nella nostra comunità sportiva. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita, ma il suo lascito continuerà a ispirare molte generazioni.

Sondrio – Lutto nel mondo del tennis e dello sport valtellinese: è scomparso giovedì all’età di 85 anni Orlando Salomoni. Lo storico maestro e presidente del Tennisporting Club Sondrio è stato un uomo di sport che ha cresciuto generazioni di tennisti sondriesi, grazie ad una passione infinita per il tennis e alla capacità di saper entrare in empatia con ragazzi e ragazze. Orlando, o Orly, come lo chiamavano tutti, è stato il motore del Tennisporting Club di Sondrio fin dai lontani anni ’60, quando ha avuto il merito di portare in provincia il metodo federale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Orlando Salomoni, inventore del tennis in valle

