Addio a Livio Berti re dei pasticcieri | Uomo e imprenditore dai valori eccezionali

La comunità di Dozza piange la scomparsa di Livio Berti, rinomato pasticcere e uomo di eccezionali valori. Nato nel 1948, Berti ha dedicato la vita alla tradizione della panificazione e della pasticceria, lasciando un'impronta indelebile nel mondo dell'arte dolciaria. La sua scomparsa, avvenuta il 23 maggio 2025, rappresenta una perdita enorme per tutta la comunità.

Dozza, 24 maggio 2025 – La comunità di Dozza è in lutto per la scomparsa del noto fornaio e pasticciere Livio Berti avvenuta nelle prime ore della giornata di ieri. Classe 1948, autentico maestro dell’arte della panificazione e della pasticceria, nel gennaio del 1964 aveva rilevato insieme ai fratelli Antonio e Luigi il forno Grandi in via di Mezzo a Toscanella. L’anticamera, a colpi di pane, torte e paste dolci, di quella grande intuizione imprenditoriale che nel settembre del 1970 diede forma al celebre bar pasticceria Berti affacciato lungo la via Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it