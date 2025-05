Ad Assisi è corsa a due per il dopo ' Proietti'

Ad Assisi, si prepara una sfida elettorale per la successione dell'attuale sindaco Proietti, con due candidati in lizza: Valter Stoppini per il centrosinistra ed Eolo Cicogna per il centrodestra. Entrambi sono supportati da cinque liste, pronti a contendersi la poltrona nelle votazioni di domenica 25 e lunedì 26 maggio.

AGI - È corsa a due per la poltrona di sindaco di Assisi nella consultazione elettorale di domenica 25 e lunedì 26 maggio. Valter Stoppini è il candidato del centrosinistra, Eolo Cicogna quello del centrodestra. A sostenere ognuno dei candidati cinque liste. Assisi Domani, Progressisti per Assisi - Movimento 5 Stelle - Rifondazione Comunista, Assisi Civica, Partito democratico, Valter Stoppini per Assisi sostengono il vicesindaco uscente che ha ricoperto il ruolo di facente funzione dopo l'elezione a presidente della Regione Umbria di Stefania Proietti, per quasi due mandati prima cittadina della città serafica... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ad Assisi è corsa a due per il dopo 'Proietti'

