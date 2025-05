Ad Archi c' è la quarta edizione della festa dei borghi ospitali

Ad Archi torna la quarta edizione della Festa dei Borghi Ospitali, un evento dedicato a musica, folklore, tradizione e prodotti tipici. Sabato 31 maggio, il paese si anima con un appuntamento che celebra l’identità e l’accoglienza del territorio. Il sindaco Nicola De Laurentis esprime entusiasmo: “Archi è protagonista di un momento speciale di condivisione e festa per tutta la comunità.”

Ad Archi è tempo di musica, folklore, tradizione e prodotti tipici con la quarta edizione della Festa dei borghi ospitali, che si terrà sabato 31 maggio. "Siamo lieti di ospitare l'appuntamento annualenel nostro paese – dice il sindaco Nicola De Laurentis -. Archi è la protagonista di.

Archi, la quarta edizione della Festa dei Borghi Ospitali

Lo riporta giornaledimontesilvano.com: Sabato 31 maggio in mostra le eccellenze culturali ed enogastronomiche. Il sindaco Nicola De Laurentis: “Un’occasione unica di riscoperta e promozione dei nostri territori” Archi (Ch), 24 maggio 2025 ...