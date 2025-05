Accuse di Uber ai tassisti Strumentalizzati episodi isolati

L'operatore Ncc Sky Road 236, affiliato a Uber, denuncia aggressioni contro i suoi conducenti a Firenze, mentre Cna Ncc e Confartigianato Taxi respingono le accuse, sottolineando che episodi isolati non devono essere strumentalizzati. È importante distinguere tra fatti puntuali e un corretto quadro della situazione, per evitare accuse ingiuste e promuovere un confronto costruttivo.

L'operatore Ncc convenzionato con Uber Sky Road 236 attacca e denuncia "episodi di aggressioni ai nostri conducenti a Firenze ", Cna Ncc e Confartigianato Taxi non ci stanno e replicano. "Se da un lato ogni forma di violenza va fermamente condannata, dall'altro è necessario fare chiarezza su un punto fondamentale – spiegano Cna Ncc e Confartigianato Taxi –. L'attività descritta da Sky Road 236 non corrisponde alle modalità operative consentite dall'attuale ordinamento italiano". Marco Carraresi, presidente Cna Ncc, osserva che "un'autorizzazione Ncc non può essere utilizzata per replicare il modello taxi, con soste su strada o risposte a chiamate dirette tramite app, come accade con Uber.

Accuse di Uber ai tassisti. "Strumentalizzati episodi isolati"

NCC e tassisti rispondono a Sky Road 236

