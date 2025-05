Accogliere i pazienti delle zone di guerre | se ne parla al Ruggi in un convegno

Al Ruggi si tiene un convegno dedicato all’accoglienza dei pazienti coinvolti in zone di guerra. In un contesto globale segnato da conflitti, il supporto a chi vive in situazioni di violenza e sofferenza è fondamentale. Con piccoli gesti e iniziative condivise, possiamo offrire conforto e speranza a queste popolazioni martoriate, rafforzando il ruolo delle strutture sanitarie nel rispondere a emergenze umanitarie.

In uno scenario globale martoriato da disastrose guerre, molte sono le voci e le iniziative a sostegno di chi ogni giorno è costretto a vivere in contesti bellicosi, a contatto diretto con la violenza, i soprusi, l'orrore. Confortare queste popolazioni è dovere di ognuno e, con piccoli ma.

