Abuso dei contratti a termine del Personale ATA | Commissione UE porta l’Italia davanti alla Corte di Giustizia

La Commissione Europea ha avviato una procedura contro l’Italia presso la Corte di Giustizia, accusandola di abuso dei contratti a termine nel personale ATA. La disputa riguarda la gestione delle norme comunitarie sulle condizioni di lavoro e le sequenze di proroghe, sollevando questioni sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sull’applicazione delle leggi europee nel settore pubblico italiano.

La Commissione Europea ha ufficialmente avviato una procedura contro l’Italia presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-15525), accusandola di una violazione prolungata delle norme comunitarie con l’abuso dei contratti a termine. Al centro del contenzioso vi è la gestione del personale ATA nelle scuole statali, per il quale, secondo Bruxelles, l’Italia ha fatto . Abuso dei contratti a termine del Personale ATA: Commissione UE porta l’Italia davanti alla Corte di Giustizia Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

