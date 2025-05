Abuso contratti a termine al Personale ATA | Commissione UE porta l’Italia davanti alla Corte di Giustizia

La Commissione Europea ha avviato una procedura contro l’Italia presso la Corte di Giustizia, accusandola di abuso nei contratti a termine del personale ATA. La disputa riguarda la gestione delle normative comunitarie e le violazioni prolungate, sollevando preoccupazioni sul rispetto dei diritti dei lavoratori e sull’applicazione delle norme europee.

La Commissione Europea ha ufficialmente avviato una procedura contro l’Italia presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-15525), accusandola di una violazione prolungata delle norme comunitarie con l’abuso dei contratti a termine. Al centro del contenzioso vi è la gestione del personale ATA nelle scuole statali, per il quale, secondo Bruxelles, l’Italia ha fatto . Abuso contratti a termine al Personale ATA: Commissione UE porta l’Italia davanti alla Corte di Giustizia Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

