Abusi sessuali su minori procura di Savona chiede di archiviare i casi genovesi contestati a padre Melis

La Procura di Savona ha chiesto l'archiviazione dei casi genovesi contro Padre Andrea Melis, accusato di abusi sessuali su minori. I pm ritengono che non vi siano elementi sufficienti per procedere, suscitando un acceso dibattito sulla presunta innocenza dell'ex preside della scuola Assarotti, sotto inchiesta per episodi che avrebbe commesso a Genova, vicino alla Lanterna.

Per i pm non si può procedere nei confronti dell'ex preside della scuola elementare Assarotti per gli episodi che avrebbe compiuto all'ombra della Lanterna Le accuse sui presunti abusi sessuali ai danni di minori mosse nei confronti di padre Andrea Melis, il parroco e preside della scuola ele

