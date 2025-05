Abetone nel mondo Magrini ambasciatore | Ama i nostri monti

Riccardo Magrini, ex ciclista e commentatore sportivo di Montecatini, è stato scelto come “Ambasciatore dell’Abetone nel mondo”. Un riconoscimento che celebra il suo amore per i nostri monti e apre un nuovo capitolo tra sport, cultura locale e turismo, rafforzando il legame tra l’Abetone e il mondo.

Un nuovo capitolo nel rapporto tra sport, cultura locale e turismo. Nei giorni scorsi, infatti, Riccardo Magrini ha ricevuto l’onorificenza di ‘ambasciatore dell’Abetone nel mondo’. Magrini, ex ciclista e commentatore sportivo originario di Montecatini, è stato scelto dall’amministrazione come interprete ideale per rappresentare le eccellenze del comune all’esterno: le sue telecronache sportive hanno costantemente menzionato e promosso Abetone Cutigliano, contribuendo significativamente alla visibilità del territorio e alla promozione delle sue bellezze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abetone nel mondo. Magrini ambasciatore: "Ama i nostri monti"

