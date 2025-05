Abbandona la spazzatura in strada Verbale e multa dalla polizia locale

Recentemente, la Polizia Locale di Monte Urano ha scoperto rifiuti abbandonati in Località Triangolo. Dopo accurate verifiche, è stato individuato il responsabile, a cui è stato notificato un verbale e una multa. Questa azione sottolinea l'impegno delle autorità nel tutela dell'ambiente e nel promuovere comportamenti responsabili tra i cittadini.

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Monte Urano ha rinvenuto alcuni rifiuti abbandonati ai margini della Strada in Località Triangolo. Le successive verifiche e gli accertamenti hanno portato all’identificazione del soggetto responsabile che cui è stato notificato il verbale e la relativa sanzione amministrativa. Un evento che sottolinea l’attenzione che amministratore comunale e gli operatori hanno per la questione legata ai rifiuti e al loro abbandono e in questa direzione saranno ulteriormente intensificati i controlli sull’intero territorio comunale; il tutto per evitare episodi legati all’abbandono di rifiuti domestici nei cestini dei parchi pubblici, già verificatisi, completando il tutto con controlli estesi sulle aree rurali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abbandona la spazzatura in strada. Verbale e multa dalla polizia locale

