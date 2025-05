A Taranto 6 candidati sindaco coalizioni spaccate

A Taranto si intensificano le preparazioni per le elezioni comunali, con sei candidati sindaco e 28 liste in competizione per 32 seggi. La cittĂ , con quasi 163mila elettori, vede le coalizioni di centrodestra e centrosinistra spaccate, offrendo un panorama politico frammentato che promette di influenzare profondamente il futuro della comunitĂ locale.

AGI - Sei candidati sindaco, 28 liste, quasi 900 candidati consiglieri per 32 seggi da assegnare, centrodestra e centrosinistra disuniti. Sono i principali elementi delle comunali di Taranto, una delle cittĂ piĂą grandi che va al voto domenica e lunedì. Alle urne sono chiamati circa 163mila elettori, ma, visto l'andamento delle ultime consultazioni, c'è un grosso punto interrogativo che si chiama astensionismo. In pista, per indossare la fascia tricolore, sono Piero Bitetti, Luca LazzĂ ro, Francesco Tacente, Mirko Di Bello, Annagrazia Angolano e Mario Cito. Bitetti, ex presidente del Consiglio comunale, è espressione di Con, movimento politico vicino al governatore pugliese Michele Emiliano, che con Pd, Avs, Demos, Dc e altre liste civiche di centrosinistra formano il suo schieramento (8 liste)...

