A scuola d’impresa 2024 25 | 1 200 studenti tra formazione online visite museali e project work

A scuola d’impresa 2024/25 coinvolge oltre 1.200 studenti in attività di formazione online, visite museali e project work. Questa iniziativa educativa mira a valorizzare la memoria d’impresa e a sviluppare competenze trasversali, offrendo agli studenti italiani un’esperienza formativa completa e stimolante per il loro percorso scolastico.

Il progetto A scuola d’impresa si conferma come un’importante iniziativa educativa per il percorso scolastico degli studenti italiani, con l’obiettivo di valorizzare la memoria d’impresa e sviluppare competenze trasversali. Nel corso dell’edizione 202425 sono attivamente coinvolti oltre 1.200 studenti, mentre l’esperienza si sta configurando come un ponte tra la cultura dell’impresa e il patrimonio documentale . L'articolo A scuola d’impresa 202425: 1.200 studenti tra formazione online, visite museali e project work è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it