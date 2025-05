A Ravenna il centrodestra si presenta diviso

A Ravenna, la prossima tornata elettorale si presenta come un banco di prova cruciale per il centrodestra, che si trova diviso con sette candidati in corsa per succedere a Michele de Pascale. I cittadini, circa 126.864, saranno chiamati alle urne domani e lunedì, mentre il centrosinistra si presenta unito, tentando di mantenere il controllo sulla città .

Sono sette i candidati a sindaco a Ravenna, città al voto domani e lunedì. Si dovrà eleggere chi succederà a Michele de Pascale, decaduto dopo la sua elezione a presidente dell'Emilia-Romagna. I cittadini aventi diritto al voto sono 126.864. Il centrosinistra corre compatto assieme al Movimento 5 Stelle mentre dal versante opposto la Lega ha scelto di appoggiare una lista civica mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia sono insieme. A contendersi la poltrona di palazzo Merlato ci sono dunque Alvaro Ancisi, decano della politica locale 84enne (Lega, Lista per Ravenna, Popolo della Famiglia e Ambiente Animali); Alessandro Barattoni (Pd, M5s, Avs, Ama Ravenna, Progetto Ravenna e Pri); Maurizio Miserocchi (Ravenna al Centro); Nicola Grandi (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Viva Ravenna); Marisa Iannucci (Pci, Ravenna in Comune, Potere al Popolo, Rifondazione comunista) e Veronica Verlicchi (La Pigna)

