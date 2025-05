A molta ristorazione milanese manca personalità autenticità in cucina e attenzione al servizio

A Milano, molti locali mancano di autenticità e attenzione al servizio. Redi Shijaku, imprenditore albanese-italiano, cosmopolita e appassionato di cucina e culture, dopo anni di viaggi, ha deciso di trasformare le sue passioni in un progetto che porti autenticità e qualità nel panorama ristorativo milanese.

Redi Shijaku, classe 1985, è un imprenditore cosmopolita, albanese d'origine e italiano d'adozione. Curioso e amante del bello e della buona cucina, dopo anni di viaggi intorno al mondo, alla scoperta di culture e tradizioni culinarie, ha deciso di trasformare le sue passioni in un progetto imprenditoriale innovativo a Milano. Per farlo ha osservato il panorama della ristorazione cittadina e ha provato a ridarle ciò che ormai le mancava: autenticità, attenzione per il "fatto in casa" e cura per il servizio.

