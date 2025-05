A Milano il 20% delle scale mobili della metro non funziona | scatta l’interrogazione in consiglio

A Milano, il 20% delle scale mobili e degli ascensori della metropolitana sono ferme o in manutenzione da mesi, causando disagi ai passeggeri. La situazione è diventata oggetto di un’interrogazione in consiglio comunale, con l’obiettivo di trovare soluzioni per garantire un servizio più efficiente e sicuro nelle principali stazioni della città.

Scale mobili ferme o in manutenzione da mesi, stesso discorso per gli ascensori. Succede in diverse stazioni della metropolitana. E il problema adesso finirà sul tavolo del consiglio comunale. “Abbiamo presentato un'interrogazione sul 20 per cento di scale mobili e ascensori guasto (e penso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - “A Milano il 20% delle scale mobili della metro non funziona”: scatta l’interrogazione in consiglio

Scandaloso a Milano: 20% di scale mobili e ascensori Mm fuori uso, interrogazione di Forza Italia; Ascensore e scale mobili rotte. La replica di Rete ferrovie italiane: Manutenzione fino a ottobre; Quella miniera d’oro. Al mese solo 11.600 euro. Nel rione è il prezzo di un singolo ristorante; Sciopero dei trasporti di martedì 20 maggio: le fasce garantite. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ascensore e scale mobili rotte. La replica di Rete ferrovie italiane: "Manutenzione fino a ottobre"

msn.com scrive: Disagio per i passeggeri che passano per la stazione dei treni e della metropolitana di Rho Fiera. I pendolari: "Questa situazione va avanti da diversi mesi, a nulla sono servite le segnalazioni...".

Tk Elevator installerà 16 nuove scale mobili in Centrale a Milano

Scrive msn.com: TK Elevator Italia si è aggiudicata la fornitura, l’installazione e la manutenzione di 16 nuove scale mobili per la Stazione di Milano Centrale. Il progetto di ammodernamento, voluto da Grandi ...

RINNOVO STAZIONE MILANO CENTRALE, AFFIDATI A TKE ITALIA I LAVORI PER 16 NUOVE SCALE MOBILI

mi-lorenteggio.com scrive: (mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2025 – Migliorare ... l’installazione e la manutenzione di 16 nuove scale mobili per il terminal. I lavori per la sostituzione dei tappeti mobili ...