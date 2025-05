A Matera centrosinistra spaccato M5s tenta il bis

A Matera, si avvicinano le elezioni per il sindaco e i consiglieri comunali, con 50.779 aventi diritto al voto. Cinque candidati si contendono la carica, tra cui il sindaco uscente Domenico Bennardi del M5S, in cerca di riconferma. Il centrosinistra, però, appare spaccato, rendendo questa competizione particolarmente incerta. L'evento, in programma tra domani e lunedì, si preannuncia cruciale per il futuro politico della città .

AGI - A Matera sono 50.779 gli aventi diritto al voto, suddivisi in 62 sezioni, chiamati domani e lunedì a eleggere il sindaco e 32 consiglieri comunali. Cinque i candidati alla carica di primo cittadino, con 18 liste in tutto. Si candida per il bis Domenico Bennardi, con il M5s, che ha governato la cittĂ per quattro anni, dall'elezione nell'ottobre 2020 sino allo scioglimento anticipato dell'assise per le dimissioni contestuali di 17 consiglieri comunali di cui tre del Partito democratico, nell'ottobre dello scorso anno. Il centrodestra è unito, con sei liste a favore di Antonio Nicoletti, ex direttore generale di Apt Basilicata e direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Matera centrosinistra spaccato, M5s tenta il bis

A Matera centrosinistra spaccato, M5s tenta il bis - AGI - A Matera sono 50.779 gli aventi diritto al voto, suddivisi in 62 sezioni, chiamati domani e lunedì a eleggere il sindaco e 32 consiglieri comunali. Cinque i candidati alla carica di primo cittad ... Secondo msn.com

Risultati elezioni Matera 2025, affluenza al 50,17%. Attesa exit poll, chi vince? - Elezioni amministrative Matera 2025: si vota fino alle ore 15, poi gli exit poll e lo spoglio dei voti. Segui con noi i risultati in diretta live, alle ore 23 affluenza in calo al 50,17%. Lo riporta money.it

Scomparso il simbolo del Pd: a Matera votazioni laboratorio. Alle 19 affluenza al 36,2% - MATERA - Il conto alla rovescia nella città dei Sassi è appena cominciato dopo un’ accesa campagna elettorale giocata su più fronti, tra comizi in piazza, confronti pubblici e schieramenti sul campo d ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it