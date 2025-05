A giudizio per violenza sessuale sui nipoti scontro fra accusa e difesa sul vizio di mente

Nel processo per violenza sessuale sui nipoti, si concentra il conflitto tra accusa e difesa sullo stato di salute mentale dell'imputato. Il perito ha evidenziato una capacità di intendere e volere "gravemente scemata", mentre la difesa chiede di esaminare documentazione clinica che potrebbe dimostrare un vizio totale di mente, modificando così la valutazione sulla responsabilità dell'imputato.

Secondo il perito la capacità di intendere e volere dell'imputato è "gravemente scemata" ma la difesa insiste e chiede di produrre documentazione clinica che attesterebbe una condizione diversa che proverebbe un vizio totale di mente con la conseguenza, quindi, che anzichè di una riduzione di.

